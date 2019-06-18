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Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Москва, 18.06.2019
  • Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Интерпресс/ТАСС

Российский рубль в понедельник 17 июня продолжал расти относительно основных резервных мировых валют. На закрытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 коп.  составив 64,31 руб. Курс евро опустился на 6 коп. достигнув отметки в 72,12 руб.

По мнению сразу нескольких биржевых аналитиков, нацвалюту сейчас поддерживает сохранение спроса на рисковые активы, в том числе, на рублёвые. При этом пятничное решение российского регулятора снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых никак не повлияло на актуальность carry trade (стратегию получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок) в пользу рубля.

Не оказало серьёзного влияния на курс доллара к рублю и вчерашнее падение нефтяных котировок, которые в понедельник медленно, но верно сползали в направлении 61 дол. за один бочонок «чёрного золота» марки Brent.

В итоге курсы доллара и евро вчера снижались относительно рубля в пределах 0,1-0,2%.

Таким образом, уже можно сказать, что в отсутствие изменений внешнего фона рубль постепенно переориентируется на внешние события. Это, в частности, отмечает и главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По его мнению, фактором поддержки для нацвалюты в ближайшее время будет выступать интерес к рублёвым облигациям.

Кроме того, он считает, что предстоящий июньский налоговый период вместе с возможными продажами валюты компаний под предстоящие выплаты дивидендов может уронить курс доллара до 64 руб.

Ещё более оптимистичен в своих прогнозах Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», который предполагает, что возможные решение и комментарии ФРС станут для пары доллар/рубль ключевым событием недели. Напомним, заседание регулятора США стартует сегодня и завершится в среду.

«Если инвесторы почувствуют смягчение процентной политики США, то распродажи американской валюты на рынках развивающихся стран могут обрушить курс доллара даже ниже 64 руб».

В свою очередь Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс» считает, что российский рубль сейчас удерживает первое место среди всех валют развивающихся стран, чему способствует позитивная динамика на внешних площадках, а также улучшение геополитического фона. Его прогноз – пара доллар-рубль будет торговаться в пределах 64-66,50.

По данным ЦБ РФ официальный курс доллара на вторник снизился на 11,39 коп. - до 64,3187 руб. Курс евро уменьшился сразу на 59,16 коп. – до 72,1077 руб. Согласно данным регулятора, существенно полегчала и бивалютная корзина, стоимость которой (0,55 долл. и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась до 67,8238 руб. (на 32,88 коп.).

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