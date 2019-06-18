Трамп анонсировал массовую депортацию мигрантов

Американский президент Дональд Трамп рассказала, что в США со следующей недели начнут массово высылать из страны нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в США», - сообщает политик со страниц в соцсети. Он добавляет, что «они будут высланы так же быстро, как и пришли».

Также Трамп обвинил своих главных противников, представителей партии демократов, в бездействии в вопросе контроля миграции и похвалил мексиканские миграционные службы за «хорошую работу» по задержанию «людей еще до того, как они доберутся до южной границы США».

«Гватемала готовится подписать Соглашение о "третьей безопасной стране". Единственные, кто ничего не сделает, это демократы в конгрессе», - продолжает Трамп.

Ранее сообщалось, что президент Трамп ввел пошлины на все товары из Мексики из-за нелегалов.