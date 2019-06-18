Трамп поменял главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп назначил новым исполняющим обязанности главы Пентагона Марка Эспера.

При этом, как написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter, действующий и.о. министра обороны США Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате. По словам Трампа, Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения, чтобы больше времени посвятить своей семье.

«Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу нынешнего министра сухопутных сил Марка Эспера новым исполняющим обязанности главы Пентагона», - написал Трамп, добавив, что знает давно Эспера, поэтому не сомневается в его компетенциях.

Ранее Марк Эспер возглавлял министерство сухопутных сил. Кроме того, он работал вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, в аппарате сената и возглавлял один из экспертных центров.