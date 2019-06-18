Украинский посол обвинил немецких политиков в предательстве

Немецкие политик Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг являются предателями украинского народа из-за их «пророссийской» позиции, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Как сообщает СМИ, упомянутые политики Вайль и Швезиг занимают должности премьер-министров федеральных земель Нижней Саксонии и Мекленбург-Передней Померании соответственно.

Оба политика выступают за отмену антироссийских санкций и скорейшее возобновление коммерческих связей с РФ в полном объеме.

Газета уточняет, что Вайль заявляет, что санкции против России не приносят никаких политических результатов, а только наносят ущерб по экономике ЕС. Швезиг, в свою очередь, также выступает за более тесное сотрудничество с Москвой.

Мельник назвал данные заявления не чем иным, как «предательством» со стороны немецких политиков, которые, по мнению дипломата, являются «пособниками Кремля» и разрушают своими действиями «доверие к Германии как к посреднику».

Напомним, сегодня запланирован визит нового президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Украинский глава и канцлер ФРГ Ангела Меркель намерены обсудить двусторонние отношения, реализацию Минских соглашений и реформы на Украине.