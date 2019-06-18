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В «Газпроме» ответили на возможную задержку в строительстве «Северного потока-2»

Москва, 18.06.2019
  • В «Газпроме» ответили на возможную задержку в строительстве «Северного потока-2»

Александр Демьянчук/ТАСС

Сергей Кузнец – член правления «Газпрома» – прокомментировал информацию, что Дания задерживает строительство на своей территории газопровода «Северный поток-2». По его мнению, это может обернуться серьёзными убытками, которые рано или поздно этой скандинавкой стране придётся компенсировать, передаёт РИА Новости.

«У Дании есть ответственность, которая может наступить, – подчеркнул представитель «Газпрома». – Насколько мне известно, компания Nord Stream 2 AG уже намекнула, что все инвестиции сделаны, поэтому любые задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться солидными убытками, которые рано или поздно Дании придётся компенсировать».

В свою очередь глава «Газпром экспорта», заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова убеждена, что «Северный поток-2» запустят вовремя. При этом она отметила, что понимает опасения по графику ввода проекта, но пока их не разделяет.

«В настоящее время все работы ведутся строго по графику. Поэтому мы рассчитываем, что «Северный поток-2», а также Eugal и вторая нитка «Турецкого потока» будут запущены вовремя», – резюмировала Бурмистрова.

Напомним, ещё 15 апреля 2019 года Nord Stream 2 AG проинформировала, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании. Ранее власти этой страны просили компанию рассмотреть именно этот вариант. В этой заявке содержится и два других – альтернативных маршрута. Однако пока Дания до сих пор не дала никакого ответа по данным заявкам.

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