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В Кремле не согласны со словами Кудрина о высоком уровне бедности в стране

Москва, 18.06.2019
  • В Кремле не согласны со словами Кудрина о высоком уровне бедности в стране

AP/TASS

В Кремле прокомментировали слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что уровень бедности в России растёт, а сам этот факт являет позором.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проблема снижения доходов населения у нас действительно есть, но оценивать её так как это делает Кудрин – неверно, передаёт РИА Новости.

«Мы не может согласиться с его формулировки о каких-то социальных взрывах и так далее, – подчеркнул Песков. – Скорее, относим это к эмоциональным проявлениям».

При этом он признал, что проблема бедности в РФ безусловно есть и об этом наши власти хорошо знают. Это, как заметил руководитель президентской пресс-службы, никто не скрывает, но и гипертрофированно её оценивать нельзя.

Напомним, накануне председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что бедность в России «стала позором», так в стране с постоянно растущей зарплатой иметь такое количество бедных – «потеря в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала».

Как пояснил Песков, в последнее время, действительно выросло количество людей, доходы которых сократились.

«Но происходит это, в первую очередь, из-за процессов, которые идут в экономике. Но говорить о росте бедности в данном случае нельзя. А главное, что президент России Владимир Путин считает проблему наличия людей с низкими доходами – первоочередной проблемой страны. Поэтому реализация многих нацпроектов как раз и направлена на то, чтобы её решить», – резюмировал представитель Кремля.

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