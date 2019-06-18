В Польше на полигоне учений НАТО произошел крупный пожар

А польском Дравско-Поморском районе, где в данный момент НАТО проводит учения, произошло серьезное возгорание 100 га леса, сообщает радиостанция RMF Польши, ссылаясь на собственных пожарных.

Как сообщает СМИ, в тушении пожара принимает участие 30 расчетов. К операции привлечены добровольцы и военные, сообщает радиостанция.

Пожарные обнаружили шесть очагов возгорания, уточняется, что никто не пострадал. О причинах возгорания пока не сообщается. Пожарные уточняют, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Для борьбы с огнем могут дополнительно привлечь вертолеты и самолеты.

Напомним, в Польше проходят с 16 до 20 июня учения НАТО. В маневрах принимает участие 18 тысяч военных и 2,5 тысячи единиц техники из 12 стран - участниц альянса. Также сообщается, что сегодня, 18 июня, к месту учений прибудет министр обороны Польши Мариуш Блащак.