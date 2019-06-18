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Зеленский объяснил разницу между собой и героем «Слуги народа»

Москва, 18.06.2019
  • Зеленский объяснил разницу между собой и героем «Слуги народа»

Коммерсантъ

«Я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно. Мы разные в том, как мы прожили свою жизнь, но похожи в наших ценностях. Я хочу для украинцев всего, что я обещал как «Слуга народа» - остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. С этими целями я так же искренен, как и Василий Голобородько» - заявил Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Роль Василия Голобородько - учителя истории, ставшего президентом Украины и неутомимо боровшегося с олигархами – Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» выходившего в течение трех лет на телеканале 1+1, принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому. В ходе предвыборной президентской кампании Зеленский пользовался автотранспортом олигарха, его охраной и телеканалом. После выборов Зеленский назначил адвоката Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента Украины, нарушив при этом закон «Об очищении власти». В десятку списка партии «Слуга народа» был включен безропотный помощник Коломойского - руководитель 1+1 Александр Ткаченко. До президентский выборов, когда «было еще безопасно» Зеленский так же не ездил на велосипеде, предпочитая передвигаться на Range Rover и Mercedes-Benz S-класса.

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