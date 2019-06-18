Зеленский ответил на призыв немецких политиков и бизнесменов снять санкции с России

Владимир Зеленский – президент Украины, который находится с официальным визитом в Берлине - обратился к немецким политикам и бизнесменам, которые активно выступают за отмену антироссийский санкций. По его словам, ограничительные меры против РФ должны сохраняться и дальне, так как это единственный бескровный путь восстановления мира, передаёт «Европейская правда».

«Я в курсе, что отдельные политики и представители крупного бизнеса ФРГ активно призывают снять с России все санкции и восстановить с Москвой деловую активность, - пояснил он. - Но хочу обратиться к ним, уверен, что они меня услышат: мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за её завершение ежедневно».

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина вовсе не желает, чтобы от санкций страдали её европейские партнеры, которые решили встать рядом с «незалежной», чтобы восстановить право и справедливость в Европе.

«Но все агитаторы за снятие санкций должны понять, что это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца», - сказал Зеленский, добавив, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила его в неизменности позиции Германии по санкциям.

По его словам, он безмерно ей за это благодарен.

«Это поддержка территориальной целостности и суверенитета и сохранение санкций в отношении действий РФ. Это касается как Донбасса, так и оккупированного Крыма. Я благодарен фрау Меркель за её позицию», - резюмировал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Меркель в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским заявила, что санкции не отменяются, пока Крым не вернется на Украину, но при этом она подчеркнула, что речь идёт лишь о сохранении существующих санкций, а не об их усилении.