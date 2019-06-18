Зеленский приготовил первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкой газеты Bild и отвечая на вопрос журналиста о том, что он скажет во время первой встречи президенту России Владимиру Путину, заявил: «Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина». Далее Зеленский рассказал о том, как он любит Крым и какое это уникальное место и выразил уверенность, что вскоре Украина вернет его.

Вчера завершился визит Зеленского во Францию, в ходе которого прошли его переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Сегодня начинается визит Зеленского в Германию и состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются членами «нормандской четверки». Переговоры Зеленского с лидерами Франции и Германии являются попыткой выработать общую позицию трех стран перед переговорами с Россией в «нормандском формате».