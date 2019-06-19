25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира QS

25 вузов России вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), говорится в исследовании QS World University Rankings 2020.

Лучшим среди российских высших учебных заведений стал Московский государственный университет имени Ломоносова, занявший 84 строчку рейтинга. МГУ улучшил свою позицию по сравнению с 2018 годом на шесть позиций.

В общей сложности 15 российских вузов из 25 повысили свои показатели и только пять потеряли позиции в рейтинге.

Вторым из лучших российских вузов в этом году стал Новосибирский государственный университет, который с 231-й строчки поднялся сразу на 224 – ую позицию. А вот обладатель второго места среди лучших российских вузов по версии QS СПбГУ потерял свои позиции и занял третье место среди вузов России и 234 строку рейтинга.

Лучший результат из российских вузов показал Уральский федеральный университет, поднявшийся сразу на 48 строчек. УФУ занял 364-е место.