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5 лет обвалу нефти Bank of America отметил мрачнейшим прогнозом

Москва, 19.06.2019
По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch, цены на нефть вновь ждет резкое падение до уровней середины десятилетия. Ряд крупнейших импортеров сырья показывают худшую динамику своих экономик.
#Прогнозы
#Нефть
#Экономика
  • 5 лет обвалу нефти Bank of America отметил мрачнейшим прогнозом

В текущих геополитических и экономических условиях складываются предпосылки «сценария обрыва» на нефтяном рынке — резкого падения котировок до уровней, которые привели к сланцевому шоку середины десятилетия. Такой прогноз дают аналитики Bank of America Merrill Lynch, указывая 40 долларов за баррель в качестве возможного уровня, и в числе причин этого они называют торговую войну между КНР и США.

Как «сланцевый шок», глубокое падение цен на нефть в осенью 2014-го — начала 2016-го года запомнилось именно американцам. Для нас это был период как таковых низких цен, и период спада в экономике (еще и на фоне санкций), который не преодолен в полной мере до сих пор. А тогда, напомним, с уровня около 114 долларов за баррель 19 июня 2014 года, к концу ноября цены упали до 75 долларов.  В январе 2015 года цены на Brent падали ниже 50 долларов, а в января 2016 года — ниже 30 долларов за баррель.

Темпы экономического роста в крупнейших странах-импортерах сырья стремительно замедляются: ВВП Китая растет с минимальной скоростью за последние 28 лет (6,4% ), а китайская промышленность в мае показала худший результат с 2002 года — лишь 5% роста год к году. В прошлом году в техническую рецессию скатилась Италия, в минусе оказался ВВП Германии, а в 2019-м начали падать экономики Бразилии и Южной Кореи.

В результате спрос на нефть в мире существенно не дотягивает до ожиданий добывающих стран. В этом году мировой экономике потребуется всего 0,93 млн баррелей в день дополнительных поставок, в следующем году —1 млн.

На данный момент превалируют следующие драйверы цены на нефть, рассказывает начальник управления по развитию продуктов «БКС Брокер» Ержан Наурузбаев. Это неясность в определении ответственной стороны за инцидент в Ормузском проливе, продолжающаяся торговая война США с Китаем, дальнейшая судьба сделки ОПЕК+, которая, возможно, решится в начале июля в Вене.

На следующей неделе ожидаются переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Японии, напоминает эксперт. При достижении соглашения о продлении сделки ОПЕК+ цены безусловно пойдут вверх, вопрос в том, насколько потенциальное снижение градуса торговых войн «потянет» их вниз. Каждую среду Минэнерго США публикует данные о добыче нефти, производстве нефтепродуктов и остатках в Америке. Трейдеры очень внимательно следят за этими данными и реагируют на движения этих показателей. Будет ли цена составлять 40 долларов за баррель? «Не думаю, такой прогноз кажется очень радикальным», – говорит Ержан Наурузбаев.  

Аналитик «Алор Броекр» Алексей Антонов придерживается консервативного сценария, при котором до 40 долларов нефть не упадет, но вполне может подешеветь с текущих 62 до 50 долларов в силу геополитических и макроэкономических факторов, а также просто в силу спекуляций. По словам аналитика, цена на нефть уже не слишком зависит от реальных объемов спроса и предложения самого продукта, а больше от настроений инвесторов на срочном рынке..

Замедление экономического роста в Китае — это «страшилка» для инвесторов, рост замедляется до 6-6.4%, но не перестает быть ошеломительным, указывает Алексей Антонов. Стоит сравнить это с российским темпом в 1-1.5% в год. А далее ОПЕК на своем следующем заседании 28 июня — 2 июля сделает какую-нибудь словесную интервенцию, направленную на повышение цен, и интервенция с большой вероятностью сработает, так как рынок ждет подобных новостей.

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