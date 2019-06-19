5 лет обвалу нефти Bank of America отметил мрачнейшим прогнозом

В текущих геополитических и экономических условиях складываются предпосылки «сценария обрыва» на нефтяном рынке — резкого падения котировок до уровней, которые привели к сланцевому шоку середины десятилетия. Такой прогноз дают аналитики Bank of America Merrill Lynch, указывая 40 долларов за баррель в качестве возможного уровня, и в числе причин этого они называют торговую войну между КНР и США.

Как «сланцевый шок», глубокое падение цен на нефть в осенью 2014-го — начала 2016-го года запомнилось именно американцам. Для нас это был период как таковых низких цен, и период спада в экономике (еще и на фоне санкций), который не преодолен в полной мере до сих пор. А тогда, напомним, с уровня около 114 долларов за баррель 19 июня 2014 года, к концу ноября цены упали до 75 долларов. В январе 2015 года цены на Brent падали ниже 50 долларов, а в января 2016 года — ниже 30 долларов за баррель.

Темпы экономического роста в крупнейших странах-импортерах сырья стремительно замедляются: ВВП Китая растет с минимальной скоростью за последние 28 лет (6,4% ), а китайская промышленность в мае показала худший результат с 2002 года — лишь 5% роста год к году. В прошлом году в техническую рецессию скатилась Италия, в минусе оказался ВВП Германии, а в 2019-м начали падать экономики Бразилии и Южной Кореи.

В результате спрос на нефть в мире существенно не дотягивает до ожиданий добывающих стран. В этом году мировой экономике потребуется всего 0,93 млн баррелей в день дополнительных поставок, в следующем году —1 млн.

На данный момент превалируют следующие драйверы цены на нефть, рассказывает начальник управления по развитию продуктов «БКС Брокер» Ержан Наурузбаев. Это неясность в определении ответственной стороны за инцидент в Ормузском проливе, продолжающаяся торговая война США с Китаем, дальнейшая судьба сделки ОПЕК+, которая, возможно, решится в начале июля в Вене.

На следующей неделе ожидаются переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Японии, напоминает эксперт. При достижении соглашения о продлении сделки ОПЕК+ цены безусловно пойдут вверх, вопрос в том, насколько потенциальное снижение градуса торговых войн «потянет» их вниз. Каждую среду Минэнерго США публикует данные о добыче нефти, производстве нефтепродуктов и остатках в Америке. Трейдеры очень внимательно следят за этими данными и реагируют на движения этих показателей. Будет ли цена составлять 40 долларов за баррель? «Не думаю, такой прогноз кажется очень радикальным», – говорит Ержан Наурузбаев.

Аналитик «Алор Броекр» Алексей Антонов придерживается консервативного сценария, при котором до 40 долларов нефть не упадет, но вполне может подешеветь с текущих 62 до 50 долларов в силу геополитических и макроэкономических факторов, а также просто в силу спекуляций. По словам аналитика, цена на нефть уже не слишком зависит от реальных объемов спроса и предложения самого продукта, а больше от настроений инвесторов на срочном рынке..

Замедление экономического роста в Китае — это «страшилка» для инвесторов, рост замедляется до 6-6.4%, но не перестает быть ошеломительным, указывает Алексей Антонов. Стоит сравнить это с российским темпом в 1-1.5% в год. А далее ОПЕК на своем следующем заседании 28 июня — 2 июля сделает какую-нибудь словесную интервенцию, направленную на повышение цен, и интервенция с большой вероятностью сработает, так как рынок ждет подобных новостей.