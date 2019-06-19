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Диетологи рассказали, зачем производители добавляют в продукты активированный уголь

Москва, 19.06.2019
  • Диетологи рассказали, зачем производители добавляют в продукты активированный уголь

Из открытых источников

Как рассказала врач-диетолог Светлана Титова, современные производители все чаще добавляют активированный уголь в пищевые продукты, но препарат только на первый взгляд кажется безобидным.

На самом деле уголь  имеет действие пылесоса, уничтожая в организме вместе с вредными все полезные вещества и ферменты в организме.

«То есть обратный эффект идет. Поэтому, когда у нас вымываются все витамины из организма, конечно, тут начинает страдать весь организм, в целом», - рассказала диетолог. Она подчеркнула, что прежде всего удар наносится по состоянию волос и ногтей из-за недостатка витаминов в организме.

Врач призывает прежде, чем говорить об эффективности препарата, который производители рекламируют, как очиститель для организма, следует провести клинические исследования.

Титова уверена, что регулярное добавление активированного угля в продукты питания небезопасная идея, потому что у человека может нарушиться фармакодинамика медицинских препаратов в организме и их действие.

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