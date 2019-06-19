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Два российских компьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире

Москва, 19.06.2019

Российские суперкомпьютеры Московского государственного университета «Ломоносов-2» и Росгидромета вошли в рейтинг самых производительных вычислительных систем в мире. Исследование проводили специалисты проекта Top500, сообщается на его официальном сайте.

Лучшим из российских машин стал «Ломоносов-2», занявший 93 место. Его производительность 2,478 терафлопс  - триллион операций с плавающей запятой в секунду.

Вычислительный комплекс Росгидромета занял в рейтинге 365-ю позицию. Уточняется, что в прошлом году эти системы оказались на  79-ой и 283-ей строчках соответственно.

Первое место в рейтинге заняла система Summit мощностью 148,600 терафлопс. Суперкомпьютер принадлежит  американской Национальной исследовательской лаборатории в Оук Ридже. На втором месте комплекс, расположенный в Ливерморской национальной лаборатории в США. Мощность суперкомпьютера составляет 94,640 терафлопс. Замыкает тройку лидеров суперкомпьютер Sunway TaihuLight, который расположен в китайском Национальном центре суперкомпьютеров в городе Уси. Его мощность равна 93,014 терафлопс.

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