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Экономика ЕС оправилась от санкций России, сообщили в Еврокомиссии

Москва, 19.06.2019

Агропромышленный рынок ЕС оправился от российских контрсанкций, заявила глава МИД Евросоюза Федерика Могерини.

Представитель дипломатии не отрицает, что российские контрсанкции вызвали на рынке ЕС сложности, но «агропищевая промышленность Евросоюза продемонстрировала выдающуюся гибкость».

«Большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», - рассказала Могерини.

Она добавила, что в настоящий момент можно констатировать влияние ограничительных мер со стороны России на экономику ЕС «сдержанным и управляемым». При этом политик уверена, что российская экономика понесла большие потери из-за санкций, а также вследствие колебаний цен на нефть и снижения курса рубля.

Ранее об адаптации к западным санкциям российской экономики заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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