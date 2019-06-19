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«Это верх непрофессионализма»: в Госдуме возмущены итогами расследования MH17

Москва, 19.06.2019
  • «Это верх непрофессионализма»: в Госдуме возмущены итогами расследования MH17

Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

Пётр Толстой – вице-спикер Госдумы от фракции «Единая России» – прокомментировал озвученные сегодня заявления международной совместной следственной группы по крушению малазийского Boeing, разбившегося в Донецкой области 17 июля 2014 года. По его мнению, это является верхом непрофессионализма. При этом Толстой подчеркнул, что что эта группа себя окончательно дискредитировала, передаёт РИА Новости.

«Во-первых, это заявление так называемой Следственной группы полностью дублирует доклад Bellingcat, – пояснил он. – Во-вторых, «расследование» опирается на какие-то сомнительные публикации в Интернете. Кроме того, они представили ни одного доказательства или факта. Вообще ни одного! Эти «следователи» даже не опубликовали самоё очевидное - расшифровки «чёрных ящиков». Верх профессионализма! Больше просто нечего здесь сказать».

Кроме того, депутат убеждён, что публиковать результаты расследования такого низкого уровня нельзя

«Это стыдно и недостойно для людей, которые называют себя следователями. Все эти люди сегодня окончательно дискредитировали себя», – считает Толстой.

Он также, обращается к следователям с вопросм, как после такого «расследования» они собираются смотреть в глаза родственникам погибших?».

«Люди, которые потеряли в катастрофе на Украине своих родных и близких вот уже 5 лет ждут от этих с виду солидных людей в мундирах не политических заявлений, а реальных результатов и наказания настоящих виновных в этой ужасной трагедии», – резюмировал Толстой, добавив, что когда-нибудь всё это «следствие» с его безумными умозаключениями рассыплется, как нашумевший доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера.

Солидарен с Толстым и его коллега по Госудуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, сделанные сегодня обвинения в адрес России не могут восприниматься объективно.

«Вновь сделаны громкие и безапелляционные заявления, которые ничем не подкреплены, – подчеркнул он, – Нормально на это реагировать просто невозможно».

Напомним, Объединённая международная следственная группа назвала имена четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению малазийского Boeing 777, разбившегося 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. По их данным, это Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Всем им будут предъявлены обвинения в убийстве. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 начнётся в марте 2020 года.

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