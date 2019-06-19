ФРС приняла решение по процентной ставке

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам сегодняшнего заседания, ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Об этом говорится в специальном коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Как отмечается в сообщение американского регулятора, в соответствии со своим уставным мандатом Комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен.

«В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2,25 до 2,5%», - подчеркивает в заявление ФРС.

Решение ФРС совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность сохранения показателя на прежнем уровне составляла 100%. Кроме того, 89 из 90 опрошенных агентством Bloomberg экспертов ожидали сохранения процентной ставки.