Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: погода снова всех удивит

Первый летний месяц, который начался в России аномальной жарой, ей же и завершится. По прогнозу Гисметео, температурные показатели в последней декаде июня почти на всей территории Русской равнины будут в среднем выше климатической номы, хотя в некоторых регионах страны погода всё-таки снова удивит своей непредсказуемостью.

Гисметео. Прогноз погоды на 10 дней на Урале

Так, на Урале, где традиционно в конце июня бывает очень пасмурно и дождливо, в этом году климатическая обстановка диаметрально противоположная. В частности, в период с 21 по 30 июня, даже в Ямало-Ненецком округе солнечных, тёплых дней будет гораздо больше чем пасмурных и прохладных. А небольшие осадки ожидаются лишь в эти выходные, а также 30 июня – в последнее воскресенье месяца. При этом температура воздуха будет все эти дни держатся на уровне плюс 15-16 в дневные часы и плюс 7-11 ночью. Ещё более тёплую погода обещают специалисты Гисметео жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Дождей здесь будет больше, чем в соседнем регионе, зато и воздух прогреется до конца этой недели до плюс 18-20, а в период с 24 по 30 июня до плюс 19-22.

В Свердловской области в ближайшие дни пройдут кратковременные осадки, ожидается умеренно тёплая погода. Зато в предстоящие выходные и почти всю следующую неделю на территории региона будет сухо, солнечно, а местами жарко. Например, в Екатеринбурге в воскресенье, 23 июня столбики термометров поднимутся до 27-28 градусов выше нуля. Закончится месяц малоинтенсивными осадками и небольшим понижением температуры до плюс 21-22. Похожая погода в предстоящие 10 дней ожидается в Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Здесь пик жары также придётся уже на эти выходные – термометры покажут плюс 27-28.

Гисметео. Жара и погодные сюрпризы

По прогнозу Гисметео, в последней декаде июня будет жарко и в таких традиционно прохладных областях, как Новгородская, Псковская и Ленинградская (в том числе в Санкт-Петербурге), а также в Карелии. Дневной температурный фон здесь будет держаться в пределах плюс 26-27.

Настоящий летний зной накроет Приволжский федеральный округ, Краснодарский край, Ставрополье и Кавказ. Начиная с этих выходных и до конца июня метеорологи Гисметео обещают здесь плюс 33-35, дожди и грозы, которые от сильной жары всё равно не спасут.

А вот жителей Сибири погода удивит приятной прохладой. Например, в Алтайском крае с 21 по 30 июня средняя температура составит плюс 22-23. В Томской и Новосибирской областях будет 23-25, ожидается северный ветер и осадки. В Кемеровской области тоже дожди и средняя температура до конца месяца плюс 22-24

Москва. Гисметео. Прогноз погоды на 10 дней в Москве

Москвичам и гостям столицы погода ничего удивительного пока не принесёт. Ранее прогнозируемая синоптиками Гисметео аномальная жара уже пришла в регион. В четверг, 20 июня и в пятницу, 21 июня под влиянием антициклона из Скандинавии у к полудню будет плюс 30-32. Такая же погода сохранится в субботу. А вот в предстоящее воскресенье, а также в понедельник, 24 июня и во вторник, 25 июня циклонические массы всё-таки принесут в Москву осадки и холодный воздух. Как следствие, произойдёт небольшое снижение температурных показателей. Метеорологи обещают с 22 по 25 июня плюс 25 днём и плюс 15-16 – ночью. В оставшиеся до конца месяца дни станет немного комфортнее – в светлое время суток – 22-24, с наступлением темноты – 12-14.