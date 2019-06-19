Кучма назвал условия снятия блокады с Донбасса

Экс-президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил на переговорах в Минске о необходимости вернуть контроль над активами, национализированными в ДНР и ЛНР, украинским собственникам. Только после этого, по словам Кучмы, может быть пересмотрено решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении торговой блокады.

Две недели назад Кучма предложил снять торговую блокаду с ДНР и ЛНР, после чего предложение подверглось критике со стороны прежней власти и националистов. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (всегда беспрекословно выполнявший все указания Петра Порошенко) объявил об открытии уголовных дел по факту призыва к снятию блокады по статье «финансирование терроризма». Хотя «подозреваемые в преступлении» не были названы, было очевидно, что речь идет о Леониде Кучме и президенте Украины Владимире Зеленском, дающим инструкции своему представителю в Минске.