Курс доллара: рубль пробил важный уровень

Накануне рубль продолжал укрепляться к доллару и евро. При этом курс доллара первую половину дня незначительно, но всё-таки падал к нацвалюте, находясь в спокойной гавани.

Более мощно проседал к рублю евро, который на закрытии торгов Московской биржи остановился на отметке 71,71 руб., потеряв по сравнению с закрытием понедельника 31 коп. Снижение евро к рублю происходит на фоне усиления ожидания дополнительного смягчения монетарной политики в еврозоне после заявления главы ЕЦБ Марио Драги.

А вот пару доллар/рубль до поры до времени вообще ничего не беспокоило, в том числе и очередное падение цен на «чёрное золото» эталонных марок. Взрыв на биржах произошёл после того, как небольшое сообщение в своём микроблоге в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Только что у меня состоялся очень хороший телефонный разговор с китайским президентом Си, - сообщил глава Белого дома. – На следующей неделе у нас состоится расширенная встреча на саммите в Японии. Но наши команды начнут переговоры ещё до встречи».

Позже информацию о полноформатной встрече в Осаке подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин, заявивший, что он готов к переговорам с Трампом во время саммита G20.

Обмен любезностями между лидерами двух стран спровоцировал чувствительный рост рискованных активов. Так, на торгах Московской биржи курс доллара рухнул к рублю ниже психологической отметки 64. И произошло это впервые с 24 апреля 2019 года. Кроме того, подешевела иена, а фондовый индекс S&P 500 взлетел сразу на 1.5%. Почти на доллар подорожала и нефть.

Любопытно, что новости о встрече Трампа и Си, способные потенциально приблизить конец торговой войны между США и КНР, появились накануне решения ФРС по ставкам. В этой связи, некоторые эксперты теперь задаются вопросом: что сделает американский регулятор, от которого многие ждали агрессивного снижения ставок или как минимум намёка на это в будущем? Однозначного ответа никто пока дать не может.

В частности, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко вновь, как и накануне предположил, что если инвесторы получат даже лёгкие намёки на смягчении процентной политики США, то американская валюта на развивающихся рынках пойдёт с молотка. А это в свою очередь, по его мнению, позволит рублю закрепиться ниже отметки в 64 по отношению к доллару.

Большинства экспертов по-прежнему продолжают с оптимизмом смотреть на будущее рубля. Например, как считает аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин, курс доллара не может пойти вверх по отношению к рублю даже при учёте сезонного ухудшения платёжного баланса.

Между тем, Николай Ребенок из НПФ «Согласие» считает, что доллар пока не в состоянии справится с рублём, так как последнему оказывают поддержку сразу несколько кратковременных факторов, в том числе налоговый период и интерес инвесторов к российскому рынку.

Однако не все эксперты считают позиции рубля устойчивыми. Так, персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин указывает на несколько факторов, которые в перспективе могут сыграть против национальной валюты. В частности, с начала июня сразу несколько крупных аналитических компаний ухудшили свои прогнозы по росту ВВП России в 2019 гуду. Кроме того, всемирный банк снизил оценку российского ВВП с 1,4% до 1,2%, Банк России – с 1,2-1,7% до 1-1,5%. Хуже официального прогноза Минэкономразвития, который ждёт рост экономики в 1,3%, оказалась и оценка рейтингового агентства Fitch (1,2%).

Также в этом году российские компании выплатят дивидендов на общую сумму более 36 млрд. долл., а это почти на 20% выше показателя предыдущего года. По мнению эксперта, эти выплаты спровоцируют сезонное сокращение профицита текущего счёта РФ, что отрицательно повлияет на курс рубля.

Напомним, ЦБ РФ установил официальный курс доллара и евро по отношению к рублю на 19 июня. По данным регулятора, в среду курс доллара составит 64,3352 руб. При закрытии Московской биржи курс доллара к рублю остановился на отметке 64,05 руб. Официальный курс евро на среду 72,2291 руб. Курс евро на закрытии торгов - 71,71.