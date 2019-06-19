Минфин США ввёл санкции против организации «Русское финансовое общество»

Глава Минфина США Стивен Мнучин объявил о введении санкций против небанковской кредитной организации ООО «Русское финансовое общество».

При этом согласно официальному сообщению американского финансового ведомства, организация, центральный офис которой находится в Москве попала в санкционный список, связанный «с нераспространением оружия массового уничтожения», передаёт агентство «Интерфакс».

Речь идёт о сотрудничестве «Русского финансового общества» с северокорейским банком, внесённый США и ООН в «чёрные списки».

По данным Минфина США, в период с 2017 по 2018 годы эта российская организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, с которой Вашингтон категорически запрещает вести любой бизнес.