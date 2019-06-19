Минобороны Украины: Зеленский не уклонялся от повесток

Министерстве обороны Украины дезавуировало свои заявления о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2014 и 2015 годах уклонился от мобилизации.

После первого тура президентских выборов Минобороны Украины заявило, что Зеленский проигнорировал четыре повестки. «Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. направлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал», — утверждала пресс-служба Минобороны Украины.

Теперь концепция изменилась. Агентство «Українські Новини» запросило у Минобороны информацию о том, объявлялся ли в розыск Зеленский в связи с тем, что он не явился в военкомат по повесткам для призыва по мобилизации в указанные раннее даты.

Подтвердив в ответ на запрос, что Владимир Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате города Кривой Рог Днепропетровской области и годен к военной службе — имея военно-учетную специальность «деловод деловодства» — военное ведомство Украины сообщило, что он «на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался».