От Зеленского ждут смены направления Украины

Социологическая группу «Рейтинг» с 8 по 12 июня провела опрос общественного мнения, в ходе которого 36% опрошенных заявили, что Украина движется в неправильном направлении, согласны с выбранным курсом 35%, а 29% не определились с ответом.

При этом деятельность Владимира Зеленского на посту президента «полностью одобряют» и «скорее одобряют» 49% опрошенных, а в разной степени не одобряют только 14%. Ровно половина опрошенных (предлагалось выбрать несколько вариантов ответа) ждет от Зеленского прекращения войны на Донбассе. Снижения коммунальных тарифов ожидают от президента 38%. Уменьшения влияния олигархов на власть ожидают 22%. Активизации сотрудничества с НАТО и ЕС ожидают от Зеленского 13%, а налаживания сотрудничество с Россией 12% опрошенных.

Принять участие в досрочных парламентских выборах, намеченных на 21 июля этого года, выразили желание 77% граждан. Лидером рейтинга остается партия Зеленского «Слуга народа», с 47,1% поддержки. На втором месте с 11,1% голосов уверенно держится «Оппозиционная платформа - За жизнь» (бывшая партия «Регионов» Виктора Януковича).

Партия лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, неделю назад занимавшая пятое место с 6,4%, вырвалась на третье место с 8,1% поддержки. На четвертом месте находится партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 7,3% голосов. Еще неделю назад партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» занимала третье место с 7,9%, а сегодня находится ровно на грани проходного барьера в 5% голосов.