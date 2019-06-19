Пентагон потратит на Украину 250 млн долларов в дополнение к полутора миллиардам

Министерство обороны США на своем официальном сайте сообщило, что планирует выделить 250 миллионов долларов для украинской армии. Но Киев получит не наличные деньги, а американские услуги по переобучению своих военных, а также — американские вооружения.

Америка планирует поставить на Украину снайперские винтовки, реактивные противотанковые гранатометы Javelin, противоартиллерийские радиолокационные системы и другое оборудование.

В оборонном ведомстве США подчеркнули, что с 2014 года уже предоставили Украине полтора миллиарда долларов по аналогичным программам. Кроме того, в Пентагоне связали выделение нового пакета помощи с «прогрессом в проведении оборонных реформ» которые ведут украинскую армию к стандартам НАТО.