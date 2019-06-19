Песков сделал важное заявление о «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о возможном возобновлении переговоров в «нормандском формате». По его словам, пока говорить об этом рано, так к в Кремле отмечают стагнацию в выполнении Минских соглашений, передаёт РИА Новости.

«Рано, даже очень рано пока говорить о «нормандском формате», не пришло ещё время для этого, – подчеркнул Песков. – Для начала надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении. Сейчас наблюдается полная стагнация в процессе выполнения Минских договоренностей».

Поэтому, как считает представитель Кремля, сначала нужно провести совместную рекогносцировку.

«Надо понять, где мы сейчас находимся, а уже потом дальше двигаться», – резюмировал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Париж заявил, что основным условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» является прекращение огня «со стороны пророссийских сил» и вывод всех вооружённых формирования с территории Донбасса.