Помпео сделал Ирану строгое предупреждение

Госсекретарь США Майк Помпео сделал Ирану предупреждение о серьезных последствиях в случае гибели американских военнослужащих, пишет The Washington Post.

СМИ уточняет, что дипломат передал предупреждение во время личного визита в Багдад в мае. Как уточняют источники издания, дипломат предупредил власти Ирана, что в случае гибели хотя бы одного военнослужащего США, Вашингтон ответит военным ударом. Помпео попросил передать свое послание Тегерану.

«Что случится, если американцев будут убивать? Это все меняет», - рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен усилить свой контингент на Ближнем Востоке в ответ «иранскую угрозу».