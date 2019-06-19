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Проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова

Москва, 19.06.2019
  • Проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Центральному проспекту Харькова вернули имя советского маршала Георгия Жукова. Такое решение сегодня на своём заседании принял местный горсовет.

Как передаёт агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на своего корреспондента, речь идёт о проспекте, который был переименован в 2016 году в рамках закона о декоммунизации. После переименования он получил имя Петра Григоренко – советского генерала, позже ставшего правозащитником и диссидентом. 

Примечательно, что среди депутатов, которые проголосовали за возвращение проспекту имени Жукова, двое членов партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

В пресс-службе партии бывшего президента Украины уже потребовали от своих депутатов немедленно отозвать свои голоса, в противном случае они будут исключены из «Европейской солидарности» и лишены депутатских мандатов.

Между тем, стало известно, что правительство Украины собирается обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить законность решения городского совета Харькова о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.

Напомним, ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявлял, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона о декоммунизации.

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