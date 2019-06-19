Роскачество рассказало, как выбирать напитки в жару

Роскачество на основе своих исследований по сравнению эффективности напитков в жаркое время года сообщает, что не только вода хорошо утоляет жажду в жару.

Как сообщает ведомство на своем сайте, распространенное мнение о пользе кваса в жару является ошибочным, также не «рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара».

В целях обезвоживания организма в жару «лучше употреблять больше чая и питьевой воды». Причем, для утоления жажды подойдет как питьевая вода, так и минеральная, имеющая в своем составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ.

Также в Роскачестве сообщили, что польза воды не зависит от ее места происхождения, скорее качество воды зависит от ее производителя.

«Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве», - рассказали в ведомстве, уточнив, что лучше покупать воду в стеклянных бутылках, поскольку она дольше сохраняет свои полезные свойства.