«Серьёзная угроза для всех»: хакеры могут украсть данные почти у всех пользователей приложений

Эксперты компании Positive Technologies пришли к выводу, что самой распространенной уязвимостью всех мобильных приложений, которые сейчас существуют в мире, является небезопасное хранение данных.

По их данным, оно встречается в 76% таких программ. Таким образом, в руках хакеров могут оказаться финансовая информация, персональные данные, а также личная переписка почти всех, кто сейчас пользуется мобильными приложениями. Другими словами, это очень серьёзная угроза для всех, передаёт РИА Новости.

При этом эксперты подчеркнули, что для кражи данных хакерам даже не нужен физический доступ к смартфону жертвы. Дело в том, что почти 90 % всех обнаруженных уязвимостей могут проникнуть в смартфон при помощи вредоносного программного обеспечения. Кроме того, отмечается, что приложения для Android взламываются чаще, чем программы для iOS.

«Но это разница вообще не является существенной. Так что общий уровень защищённости клиентских частей мобильных приложений и для Android, и для iOS – примерно одинаков», - считают эксперты.