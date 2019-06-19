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Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению малазийского Boeing

Москва, 19.06.2019
  • Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению малазийского Boeing

AP/TASS

Объединённая международная следственная группа назвала имена четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению малазийского Boeing 777, разбившегося 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Об этом журналистам рассказали родственники погибших. По их словам, в числе подозреваемых трое граждан РФ и один гражданин Украины, которого в этой стране считают предателем, передаёт ТАСС.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на родственников уточняет, что подозреваемыми являются Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Всем им будут предъявлены обвинения в убийстве.

Также известно, что суд над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 состоится 9 марта 2020 года. Предположительно, в ходе судебного процесса следователи назовут больше имён подозреваемых. Однако их число пока не уточняется.

Наша справка

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В момент катастрофы на борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса. Те в сою очередь заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить пассажирский самолёт на такой высоте.

28 сентября 2016 года Объединённая следственная группа представила часть предварительных результатов своего расследования, заявив, что ЗРК «Бук», при помощи которого был сбит лайнер, якобы был доставлен на Украину с территории России, а после запуска ракеты, уничтожившей лайнер, он был возвращён обратно в РФ.

24 мая 2018 года Объединённая следственная группа представила второй доклад, согласно которому «Бук» якобы принадлежал курской 53-й бригаде ПВО вооружённых сил РФ.

В Минобороны РФ, а также другие официальные лица нашей страны подвергли сомнению достоверность всех выводов расследования.

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