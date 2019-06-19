Вход/Регистрация Подписка

Сложно продать электричку

Москва, 19.06.2019
Несмотря на обращения президента, к участию в нацпроектах до сих пор не допускается множество желающих. На этом фоне странной выглядит ситуация с поставками электропоездов и пассажирских вагонов для нужд МЦК и московского метро.
#Нацпроекты
#Госзакупки
#Защита конкуренции
#Экономика
  • Сложно продать электричку

Сергей Бобылев/ТАСС

Один из основных национальных проектов — применение наилучших доступных технологий. На его реализацию должно быть выделено более четырех триллионов рублей в ближайшие пять лет. Это направление занимает около 15% всего бюджета нацпроектов и является ключевым для российской экономики. Главный смысл национальных проектов — повышение качества жизни людей и создание комфортной среды. Майский указ президента — ориентир для регионов и местных властей.

На последнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поставил задачу обеспечить равные возможности и справедливые условия участия в реализации нацпроектов. «Чтобы эта возможность сработала, нужно действовать в конкурентной среде. Однако на практике появляются искусственные барьеры. Так, технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально рисуются, искусственно рисуются под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании, по сути, задвигаются на периферию. У них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях. Они подчас даже не могут участвовать в конкурсах — так прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном случае не лучшие, а “свои”, с далеко не оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшее предложение и по качеству, и по цене, и по надежности», — подчеркнул президент.

На этом фоне странной выглядит ситуация с поставками электропоездов и пассажирских вагонов для нужд Москвы, привлекшая внимание СМИ в связи с аварийными остановками поездов московского метро. Напомним, в конце мая были остановлены поезда на Большой кольцевой линии и Серпуховско-Тимирязевской линии. По информации метрополитена, причинами остановки были неисправность контактного рельса (ЧП 21 мая) и неисправность вагона и ответственность сервисной компании (23 мая). Речь идет о новом поезде под названием «Ока».

Если разбираться в ситуации с обновлением подвижного состава, возникает много вопросов юридического характера в отношении соблюдения принципов открытой конкуренции, о которых говорил президент. Почти все контракты на поставку электропоездов для Москвы — это контракты с Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ) и компанией «Метровагонмаш» (оба завода принадлежат АО «Трансмашхолдинг»), заключенные по принципу единственного поставщика. При этом, эти договоры поставки дорожают. Так, с момента заключения контракта стоимость договоров увеличена на 30%, а сроки поставок установить не удалось.

По данным СМИ, проведенный ОАО РЖД сравнительный анализ показал, что в первом квартале 2019 года количество отказов электропоездов ЭГ2Тв «Иволга» производства ТВЗ, поставляемых на МЦК и радиальные направления, возросло в 3,75 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,7 случая на 1 млн вагоно-километров), в то время как количество отказов электропоездов ЭС2Г «Ласточка» (производят «Уральские локомотивы») за указанный период уменьшилось в полтора раза (1,3 случая на 1 млн вагоно-километров).

Однако «Уральские локомотивы» и другие производители часто не могут участвовать в тендерах на поставку подвижного состава в Москву, поскольку их отекают по очень странным критериям. Например, мэрия при проведении конкурсов полностью игнорирует вопросы безопасности и безаварийности технических средств. Но выставляются другие требования — например, ширина дверного проема должна быть 1400 мм. Этому критерию соответствует только один производитель. Не тот ли это случай искусственного барьера для конкуренции, о которых говорил президент?

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
      Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама