Сложно продать электричку

Один из основных национальных проектов — применение наилучших доступных технологий. На его реализацию должно быть выделено более четырех триллионов рублей в ближайшие пять лет. Это направление занимает около 15% всего бюджета нацпроектов и является ключевым для российской экономики. Главный смысл национальных проектов — повышение качества жизни людей и создание комфортной среды. Майский указ президента — ориентир для регионов и местных властей.

На последнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поставил задачу обеспечить равные возможности и справедливые условия участия в реализации нацпроектов. «Чтобы эта возможность сработала, нужно действовать в конкурентной среде. Однако на практике появляются искусственные барьеры. Так, технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально рисуются, искусственно рисуются под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании, по сути, задвигаются на периферию. У них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях. Они подчас даже не могут участвовать в конкурсах — так прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном случае не лучшие, а “свои”, с далеко не оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшее предложение и по качеству, и по цене, и по надежности», — подчеркнул президент.

На этом фоне странной выглядит ситуация с поставками электропоездов и пассажирских вагонов для нужд Москвы, привлекшая внимание СМИ в связи с аварийными остановками поездов московского метро. Напомним, в конце мая были остановлены поезда на Большой кольцевой линии и Серпуховско-Тимирязевской линии. По информации метрополитена, причинами остановки были неисправность контактного рельса (ЧП 21 мая) и неисправность вагона и ответственность сервисной компании (23 мая). Речь идет о новом поезде под названием «Ока».

Если разбираться в ситуации с обновлением подвижного состава, возникает много вопросов юридического характера в отношении соблюдения принципов открытой конкуренции, о которых говорил президент. Почти все контракты на поставку электропоездов для Москвы — это контракты с Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ) и компанией «Метровагонмаш» (оба завода принадлежат АО «Трансмашхолдинг»), заключенные по принципу единственного поставщика. При этом, эти договоры поставки дорожают. Так, с момента заключения контракта стоимость договоров увеличена на 30%, а сроки поставок установить не удалось.

По данным СМИ, проведенный ОАО РЖД сравнительный анализ показал, что в первом квартале 2019 года количество отказов электропоездов ЭГ2Тв «Иволга» производства ТВЗ, поставляемых на МЦК и радиальные направления, возросло в 3,75 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,7 случая на 1 млн вагоно-километров), в то время как количество отказов электропоездов ЭС2Г «Ласточка» (производят «Уральские локомотивы») за указанный период уменьшилось в полтора раза (1,3 случая на 1 млн вагоно-километров).

Однако «Уральские локомотивы» и другие производители часто не могут участвовать в тендерах на поставку подвижного состава в Москву, поскольку их отекают по очень странным критериям. Например, мэрия при проведении конкурсов полностью игнорирует вопросы безопасности и безаварийности технических средств. Но выставляются другие требования — например, ширина дверного проема должна быть 1400 мм. Этому критерию соответствует только один производитель. Не тот ли это случай искусственного барьера для конкуренции, о которых говорил президент?