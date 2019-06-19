Теория стакана

Дано: правительство и ЦБ России проводят антинародную политику. Слишком высокий уровень налогообложения бизнеса и труда, при недостаточном налогообложении привилегированного слоя, при избыточно дорогих деньгах, и на фоне пренебрежения внутренним денежным рынком, их политика направлена против экономического роста и благосостояния народа, но в пользу самых богатых. А это, противоречит национальным целям и запросу общества (народа) на равенство, как объективной потребности в более равномерном распределении экономических благ (и политических прав) по пирамиде социальной стратификации.

Вопрос: что делать?

Ответ: без стакана не разберешься.

Берем стакан, обычный граненый. Наливаем.

Выливаем обратно. Что мы видим? Хотя в стакане жидкость приняла его форму, вылитая, она не сохраняет на своей поверхности граней, растекаясь округло. То есть, форма —нацпроекты, их паспорта, федеральные проекты, программы, а также формы и реформы надзора, рыночные или бюрократические формы, либеральные или консервативные формы, все они не важны в том смысле, что не влияют на содержание.

А содержание, это главные вопросы экономической теории, процент, деньги, занятость, выпуск, издержки, размер налогов, с которыми связаны экономическая активность и экономический рост.

Берем стакан еще раз, переворачиваем. Что мы видим? Десятка полтора граней, сужающихся к верху, вместе с самим сосудом. Внизу кольцо из стекла. Сверху площадка-донышко.

Эти грани — крупнейшие госкапиталистические структуры и лобби. Площадка наверху, круглый зал, там правительство. Оно держится на гранях-структурах и в их интересах проводит свою экономическую политику. В интересах всего одного стакана. Вообще, кроме него должен быть целый буфет с другими стаканами, рюмками, чашками. А правительство должно помещаться не на узенькой стеклянной башне с гранями, как у зиккурата в Уре, а наверху целого буфета-экономики, какие были при Бисмарке и братьях Сименс.

Внизу перевернутого стакана — гладкое кольцо, обод. Вертикальные структуры не доходят до самой поверхности. Их собственные корпоративные интересы, их, порой жестокая, борьба между собой, их финансовые потоки должны быть заметны снизу как можно меньше. Здесь же все агрегировано, гладко, скользко.

Перевернем стакан в нормальное положение. В таком виде его и наполняют содержимым. Каким? Крепчайшей сибирской водкой, что пьют в заповедных местах обитания амурского тигра? Льют, но не только ее. Подмесная струя бледно-золотого оттенка, это скотч. А вот и еще подмес, цвета ржавая гайка, бурбон. Видать, рекомендации МВФ.

Образующееся в результате смешения разных директив и рекомендаций содержание экономической политики РФ очень нравится нескольким любителям сообразить «на троих». Их так и называют, «большая тройка». Кажется, из всей тройки больше других этот коктейль ценит агентство Moody’s. Там его регулярно дегустируют, и с каждым кварталом года оценки растут. Особенно пришлась по вкусу всем наливателям и прихлебателям бурбона и скотча порция «пенсионной реформы». Она была для них, как «Слеза комсомолки» в поэме «Москва-Петушки». В Мировом банке питают слабость к инфраструктуре, не к той, конечно, что позволяет вдохнуть жизнь в глубинку, а к той, которая высасывает из нее жизнедеятельность в утробы мегагородов.

Кстати об инфраструктуре. Любители рисовой водки тоже не прочь плеснуть ее в наш коктейль. Они любят ее потягивать, сидя в несущихся вдаль ВСМ-поездах. Для этого им не хватает сибирских просторов, ведь мчась через них, даже на высокоскоростной магистрали можно сутки пить, не просыхая.

Казалось, и были такие слухи, что правительство «падет» после президентских выборов 2018 года. Но нет, у него все устаканилось. И поскольку любовь приходит и уходит, а выпить хочется всегда, кабинет министров в разгар прошлого года озаботился сбором денег и с населения, и с бизнеса, пренебрегая народной любовью. В итоге, происходящее грозит оказаться вообще за гранью.

Казалось бы, находиться в стеклянном доме, тем более, на его крыше, не слишком надежно. Однако, эмпирика опровергает это опасение. Быть может, наша метафора не верна? Что ж, может быть и так. Скульптор Вера Мухина, когда придумала, по преданию, граненый стакан, никому зла не желала, и мы тоже. Просто повнимательнее, наверное, надо там, наверху.