Трамп: «можем повторить»

Опять великая

На многотысячном митинге своих сторонников в Орландо, что в штате Флорида, Трамп 19 июня объявил о том, что примет участие в выборах ноября 2020 года. Он пообещал, что и дальше будет «делать Америку великой» (слоган его предвыборной кампании), поругал «либеральные СМИ», от которых ему немало досталось в последнее время, и обвинил своих «радикальных оппонентов-демократов» в намерении уничтожить «нашу страну такой, какой мы её знаем».

«Обещаю вам, что я никогда, никогда вас не подведу», — сказал президент своим сторонникам. Словом, в своей речи в Орландо Трамп предстал в ставшей для него привычной роли консерватора, ориентирующегося на американский, как бы сказали в России, «глубинный народ».

Накануне, 16 июня, телекомпания FoxNews обнародовала данные весьма нелестного для хозяина Белого дома социологического опроса. Он свидетельствует о том, что американский народ, хоть глубинный, хоть нет, по крайней мере, пока, не очень-то расположен к тому, чтобы Трамп переизбрался вновь.

Если бы выборы проводились сейчас, американский президент уступил бы всем своим возможным соперникам от Демократической партии. Джо Байден побеждает Трампа в соотношении 49% против 39%, Берни Сандерс – в соотношении 49% против 40%. Три других, менее популярных, на сегодняшний день, кандидата, Элизабет Уоррен, Камала Харрис и Пит Буттеджадж, всё равно обходят действующего президента с разницей в один-два процента.

Кандидатура одобрена в ЦК

Критики президента как-то не очень обратили внимание на то, что в этих, вроде бы, неутешительных для Трампа данных, может быть, раскрыт секрет его возможной победы. Возможно, решающим его преимуществом над оппонентами станет то, что их много, а он — один.

Демократам ещё предстоит определиться, кто будет их кандидатом. Борьба предстоит серьёзная и, вполне возможно, что из неё скоро выйдут нынешние фавориты, Сандерс и Байден — хотя бы из-за преклонного возраста того и другого. А Трамп альтернативы в Республиканской партии не имеет. И вряд ли соперник-однопартиец, за предстоящие до выборов полтора года, у него появится.

Символом безальтернативности Трампа стала январская резолюция республиканского Национального комитета. Этот ЦК партии объявил о нераздельной поддержке главы государства. Конечно, Америка — это Америка. Демократами и республиканцами там называют не обладателей соответствующих партбилетов, подчиняющихся принципам демократического централизма, а просто людей, разделяющих определённые системы взглядов.

Поэтому поддержка кого бы то ни было Национальным комитетом вовсе не гарантирует ему безоговорочных симпатий «своего» электората. Но она свидетельствует о том, что войны Трампа с партийным истеблишментом больше нет. Президент ходил по краю пропасти, но не свалился в неё, несмотря на все старания спецпрокурора Роберта Мюллера.

Комиссары оплошали

Комиссия последнего не смогла найти доказательства того, что Трамп пользовался услугами России, чтобы выиграть президентские выборы. Единственное, что ей удалось — это найти некие намёки на то, что глава государства был неискренним с американским народом. Из этой искры, в принципе, можно было бы раздуть пламя импичмента. Американцы – народ честный, они привыкли людям, пусть даже и политикам, доверять. Зато уличенному во лжи не верят уже ни в чём.

Для Трампа обвинение в обмане американского народа стало бы закатом его политической карьеры. Только вот, чтобы провести процедуру импичмента, требовалась поддержка конгрессменов не только от Демократической, но и от Республиканской партии. А её, как уже очевидно, не будет.

За импичмент Трампу в рядах республиканцев высказался, разве что, член Палаты представителей Джастин Амаш — убеждённый республиканец и человек из окружения пламенного ненавистника главы государства, сенатора Рэнда Пола. То есть, проще говоря, никто. Показательно, что Трампа больше не критикуют представители семейства Бушей. А когда американцы говорят о партийном истеблишменте республиканцев, в первую очередь, вспоминают именно эту династию, из которой вышли уже два президента страны.

Другое преимущество Трампа — это американская экономика. Она уверенно растёт, количество рабочих мест увеличивается.

Перезагрузка по Трампу

Зримые неудачи или, как минимум, проблемы сопутствуют внешнеполитическому курсу президента. Отношения с Европой оставляют желать лучшего, клубок противоречий на Ближнем Востоке, связанный с Ираном, всё более запутывается. Да и решить проблему с ядерным оружием Северной Кореи Трампу пока не удаётся.

А вот во внутренней политике глава государства пока, в целом, выполняет то, что обещал. Ему даже удалось добиться успеха в борьбе с нелегальной миграцией. По крайней мере, он вынудил Мексику усилить охрану границы с тем, чтобы уменьшить приток выходцев из Центральной Америки в США. Учитывая, что американского избирателя, а особенно, избирателя-консерватора, на которого, похоже, собрался опереться Трамп, внутренняя политика заботит несравненно больше, чем внешняя, можно сказать, что американский президент уверенно встал на путь переизбрания.

Для России второй срок нынешнего руководителя США, если он действительно будет, сулит перемены. Насколько можно судить, в 2016 году Трамп действительно связывал с Москвой определённые надежды. Он видел в России некий противовес Китаю и, возможно, рассчитывал, до известного предела, естественно, улучшить с ней отношения. Расследование Мюллера перечеркнуло эти расчеты. Любое действие Трампа на российском направлении рассматривалось под микроскопом, в нём искали признаки каких-то уступок. Поэтому президент предпочитал, насколько это возможно, вообще ничего не делать, когда речь заходила о политике в отношении России.

Теперь, возможно, он попытается повторить нечто вроде перезагрузки Барака Обамы, когда обе страны искали точки соприкосновения по тем темам, где их позиции не являются диаметрально противоположными. В период Обамы это значило — не по правам человека, а по ядерному разоружению, не по отношению к Асаду, а по борьбе с ИГИЛ. Что это могло бы значить в период второго срока Дональда Трампа, пока говорить рано, слишком много неизвестных.

Второй срок президента в США – это всегда время политических новаций. Глава государства, которому теперь не нужно бояться не переизбрания, пробует реализовать собственные сокровенные замыслы. Для Трампа второй срок будет ещё и временем, когда отступать некуда: надо выполнять то, что задумал в жизни. Ему сейчас 73 года, в 2025-м будет 78. Значит, во время второго срока ему надо думать о суде истории. Который может быть строже суда политиков.