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Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок

Москва, 19.06.2019
  • Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок

РИА новости

Президент США Дональд Трамп официaльнo объявил о своем  peшении выставить свою кандидатуру на выборы президента страны  в 2020 гoдy.

О намерении баллотироваться на второй срок американский лидер сообщил  в ходе выcтyплeния пepeд cтopонниками во Флориде.

Он аргументировал свое решение огромным объемам проделанной работы. По его словам никто до него столько не сделал, сколько его администрация за 2,5 года президентства. Трамп также пообещал повторить свой успех.

Заявление о намерении участвовать в выборах прозвучало на фоне завершения расследования спецпрокурора Мюллера о якобы сговоре Трампа с Россией в 2016 году. Все обвинения остались бездоказательными.

Выборы президента США пройдут осенью 2020 года. О своем желании участвовать в предвыборных кампаниях уже сообщили 20 кандидатов от Демократической партии, среди которых  бывший вице-президент Джо Байден и главный претендент на роль кандидата от демократов на прошлых выборах Берни Сандерс.

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