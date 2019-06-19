У главы Пентагон не выдержали нервы

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан не возглавит военное ведомство на постоянной основе. Дело в том, что он неожиданно ушел в отставку. Дональд Трамп уже заявил, что поручил до назначения нового исполняющего обязанности руководить военным ведомством секретарю Министерства обороны Марку Эсперу.

Отставка произошла на следующий день после объявления Патриком Шанаханом об отправке дополнительной тысячи военнослужащих на Ближний Восток. Сделано это в обход Конгресса, но не «самоуправство» и. о. министра стало причиной его отставки. Ему пришлось отказаться от возможности убрать «временную» приставку и стать полноправным главой Пентагона из-за скорого обсуждения его кандидатуры на пост министра обороны в Конгрессе.

Ввиду напряженных отношений с Ираном и резкого обострения обстановки в Персидском заливе к кандидатуре военного министра сейчас привлечено особое внимание. При назначении нового главы Пентагона в Конгрессе обязательно всплывет давний семейный скандал. Сам Шанахан объяснил отставку нежеланием подвергать давлению троих детей, потому что при обсуждении его кандидатуры обязательно «откроются старые раны, на заживление которых ушло очень много времени».

Поздно вечером 28 августа 2010 года в службу спасения «911» Сиэтла позвонила супруга Шанахана Кимберли Джординсон и пожаловалась, что муж ее бьет. Полицейское расследование выяснило, что зачинщицей драки была сама Кимберли и что Патрик не виноват, но осадок, как говорится, остался. Возможно, законодатели и не сочли бы то происшествие препятствием для занятия им поста министра обороны, но он сам решил не травмировать детей, для которых тот случай и развод родителей стал сильным потрясением.

Что касается сменщика Патрика Шанахана, сменившего Джеймса Мэттиса в декабре прошлого года, то, как написал Трамп в Twitter, он надеется на быстрое назначение и. о. министра обороны США Эспера благодаря его «огромному опыту».

Уход Мэттиса в отставку тоже был неожиданным и тоже произошел после громкого заявления, только не об отправке войск в горячую точку, а об их выводе – всех двух тысяч американских военнослужащих из Сирии.

В отличие от немногословного Джеймса Мэттиса, Патрик Шанахан оказался надежным сторонником президента Трампа. На посту главы Пентагона он поддерживал все его инициативы, начиная от финансирования военным ведомством строительства стены на границе с Мексикой и заканчивая перемещениями американских военных в горячих точках.

Официально о намерении Трампа назначить Патрика Шанахана министром обороны пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила 9 мая. Однако теперь президенту вновь придется браться за поиски сменщика Мэттиса. В числе возможных кандидатов американские СМИ называют бывшего губернатора Техаса, а сейчас министра энергетики США Рика Перри, с которым беседовали по поводу возможного назначения на должность министра обороны во время передачи власти в конце 2016 года. Говорят, что сам Перри два с половиной года не возражал против такого назначения.

Марк Эспер стал секретарем Министерства обороны США в ноябре 2017 года. До перехода в Пентагон он работал вице-президентом в оборонной компании Raytheon Co. и отвечал за отношения с правительством. Эспер в 1986 году закончил военное училище в Вест-Пойнте и отслужил в пехоте более 10 лет, причем, участвовал и в войне в Персидском заливе в 1991 году.