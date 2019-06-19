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Учёные рассказали, как защититься от рака кишечника

Москва, 19.06.2019
  • Учёные рассказали, как защититься от рака кишечника

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Учёные одного из исследовательских центров США опытным путём установили, как можно защитить человеческий кишечник от онкологических заболеваний. Проведя эксперимент с группой добровольцев, они пришли к удивительному выводу – употребление всего двух порций йогурта в неделю снижает риск развития аденом (доброкачественных опухолей), которые могут спровоцировать рак кишечника, пишет EurekAlert! – издание американской ассоциации содействия развитию науки.

Всего в исследовании учёных приняли участие более 30 тыс. мужчин и более 55 тыс. женщин, за состоянием которых наблюдали четверть века. При этом каждые четыре года участники эксперимента предоставляли учёным специальный дневник, в котором записывали все данные о своём образе жизни, питании, в том числе о йогурте, которые они употребляли ил нет. Кроме того, всем добровольцам раз в год проводили эндоскопию нижнего отдела кишечника.

В итоге, у тех, кто регулярно употреблял в пищу йогурт, риск развития в толстой кишке аденом уменьшился на 26 % по сравнению с теми, кто этот кисломолочный продукт ел редко или не потреблял вообще.

По мнению, исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что бактерии, находящиеся в йогурте с пробиотиками, значительно снижают в кишечнике количество вредных веществ, в том числе химических, которые попадая в организм человека с лекарствами, пищей, воздухом, алкоголем и даже водой, вызывают рак.

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