В Дании ответили на претензии «Газпрома» о задержке «Северного потока-2»

Туре Фальбе-Хансен – глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) – ответил на заявление «Газпрома» о задержке строительства проекта газопровода «Северный поток-2». По его словам, Дания в согласовании маршрута газопровода исходит из параметров экологии и безопасности, передаёт РИА Новости.

«На основе этих принципов мы считаем запрошенный последним юго-восточный маршрут проекта «Северный поток-2» более приемлемым», – подчеркнул представитель DEA, добавив, что других комментариев относительно заявлений «Газпрома» у DEA нет.

Напомним, накануне член правления «Газпрома» Сергей Кузнец прокомментировал информацию, что Дания задерживает строительство на своей территории газопровода «Северный поток-2». По его словам, это в дальнейшем обернётся солидными убытками, которые Дании придётся компенсировать.

Ранее в датских СМИ появилась информация, что Россия может через суд потребовать от Копенгагена выплату денежного возмещения за блокировку Данией выдачи разрешения на строительство «Северного потока-2», тем более, что зелёный свет от этой скандинавской страны до сих пор не получен.