В Киеве погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве у себя дома при трагических обстоятельствах погиб координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук. Согласно предварительной информации, парламентарий мог скончаться от огнестрельного ранения, которое предположительно получил при чистке наградного пистолета, передаёт «Интерфакс-Украина».

В свою очередь коллега Тымчука депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что инцидент произошёл 19 июня примерно 12:00. Позже в интервью телеканалу «112 Украина» он рассказал, что супруга Тымчука сразу после того, как услышала выстрел, сразу же вызвала «Скорую помощь». Однако прибывшие на место ЧП медики спасти депутата не смогли.

Наша справка

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в Чите. Получил известность благодаря подробному освещению вооружённого конфликта в Донбассе, а также присоединения Крыма к России. Например, летом 2017 года через соцсети он заявил, что располагает достоверной информацией о том, что что Россия собирается атаковать Украину из Крыма, через Донбасс и с севера в направлении Харькова и Киева.