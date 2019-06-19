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В Кремле ответили на вопрос о точных сроках визита Мадуро в Россию

Москва, 19.06.2019
  • В Кремле ответили на вопрос о точных сроках визита Мадуро в Россию

AP/TASS

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – в ходе ежедневного брифинга для представителей СМИ ответил на вопрос одного из журналистов о возможных сроках официального визита лидера Венесуэлы Николоса Мадуро в России.

По его словам, в Кремле пока нет понимания, когда Мадуро посетит нашу страну, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что эта тема с венесуэльской стороной пока даже не обсуждалась.

«Поэтому ничего конкретного по данному вопросу ответить пока не могу. Понимания, когда состоится визит президента Венесуэлы в РФ – нет», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что накануне посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Тортос заявил, что подготовка визита Мадуро в РФ может начаться в июле во время рабочей поездки в Каркас заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова.

В свою очередь министр иностранных дела России Сергей Лавров подчеркнул, что встреча российского лидера Владимира Путина с Николасом Мадуро в обозримом будущем не исключена. Однако, по его словам, конкретные контакты пока не запланированы.

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