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Вечерний звон ФРС

Москва, 19.06.2019
От ФРС ждут смягчения монетарной политики в 21.00 по московскому времени, но вряд ли это произойдет на сегодняшнем заседании регулятора.
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  • Вечерний звон ФРС

В экономике США все хорошо. Слишком хорошо

AP Photo/TASS/Richard Drew

За последнюю неделю вероятность снижения ставки на ближайшем заседании ФРС выросла на 10 п. п. до 26%, пишут «Вести.Экономика». На этом фоне американские фондовые индексы заметно выросли. Однако, по данным издания, менеджмент крупных международных компаний начал переоценку прогнозов на второе полугодие в негативном духе. К этому подталкивает, в частности, то, что показатели базовой и потребительской инфляции фактически проигнорировали рост цен на энергоносители и увеличение пошлин, оставшись при этом ощутимо ниже целевого уровня. Дефляционный эффект не внушает оптимизма. И все же пока все можно обернуть вспять, если на предстоящей встрече G20 в Осаке лидеры США и Китая все же смогут хоть как-то договориться.

ФРС вряд ли снизит ставку на сегодняшнем заседании, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Конечно, признает он, сигналов для этого уже достаточно много, например инфляция и инфляционные ожидания стремятся ниже целевой планки 2%, потребительский спрос в США за первый квартал вырос лишь на 1,3%, из-за торговых войн начал сокращаться экспорт и в целом общая торговля, и так далее.

Однако в нынешней нестабильной ситуации очень важно не расшатывать рынки ещё сильнее и подходить к изменению денежно-кредитной политики более аккуратно, считает аналитик. Если же ФРС всё-таки снизит ставку, то это, безусловно, будет рынками воспринято позитивно - вырастут все рисковые активы, доллар окажется под давлением, увеличиться кредитование экономики и так далее.  Но вырастет и риск образования долговых пузырей.

Сегодня в 21.00  «по Москве» ФРС огласит свое решение ключевой ставке, напоминает директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. «Вероятность снижения оценивается в 23% — я согласен с большинством участников рынка с тем, что ставку оставят без изменений. В самом пресс-релизе будет абсолютно нейтральная позиция — экономика показывает сигналы к замедлению, но в целом остается в режиме экспансии», – говорит он.

Пресс-конференция с участием Джерома Пауэлла, напротив, будет интересней, уверен аналитик. Если глава ФРС ждет эскалации торговой войны с Китаем и не верит в успех переговоров на G20, то ставка вероятней всего будет снижена на заседании в июле или в сентябре текущего года на 25 б.п. В этом сценарии рынки могут обновить исторический максимум и достигнуть 3000 пунктов по индексу S&P500. Любое менее оптимистичное высказывание ФРС по поводу снижения ставки вызовет рост волатильности и падение рынка до 5% в течение месяца ниже 2800 пунктов.

Все из-за того, что сейчас рынок ожидает снижение ставок в июле с вероятностью 90%, в сентябре —70% и в декабре — 60%, добавляет Вадим Меркулов. Но это слишком оптимистичные ожидания на фоне текущих макроэкономических данных – рекордная низкая безработица, рост зарплат, стабильная потребительская уверенность и т.д. По мнению эксперта, с учетом текущих данных можно ожидать только одного снижения в ближайшие четыре месяца.

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