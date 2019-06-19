Волкер требует, чтобы Киев покупал американское оружие

Как заявил в сенатском комитете США по иностранным делам спецпредставитель США Курт Волкер, Украина должна покупать оружие у американской стороны.

Он напомнил, что за последние пять лет США оказали военную помощь Киеву на общую сумму 1,5 млрд долларов. Спецпредставитель в этой связи заявил, что Украина должна отвечать американской стороне «взаимностью» и, к примеру, приобретать у США военную технику.

Волкер рассказал, что Киев уже имеет в планах закупать у Вашингтона вооружение, однако, конкретных наименований не названо. Также спецпредставитель не пояснил, откуда Украина возьмет деньги на оружие США.

Для американской стороны было бы предпочтительно, если бы Киев закупил антиснайперские системы, противотанковые ракеты «Джавелин», системы ПВО и «прибрежной обороны», заявил Волкер. Он подчеркнул, что собирается на Украину в ближайшие недели.