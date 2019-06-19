«Зеленский повёл себя не по-мужски»

На Украине и в России продолжают обсуждать бездействие президента «самостийной» Владимира Зеленского, который никак не отреагировал, когда находившейся рядом с ним канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо.

В частности, известная российская телеведущая Ольга Скабеева в своё Instagram написала, что находится в шоке от того, что президент Украины «просто стоял», не обращая никакого внимания на состояние немецкого лидера.

По ее мнению, Зеленскому надо было вызвать врачей или хотя бы отвести коллегу в тень, предложить ей воды. При этом Скабеева уверена, что после такого поступка немцы бы «носили президента Украины на руках».

«Казалось бы простейший шаг приличного человека, просто поступить по-мужски. А он не смог догадаться», – резюмировала телеведущая.

Удивительно, но примерно в том же духе высказался и депутат Верховной Рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который также считает, что Зеленский должен был помочь Меркель, которая почувствовала себя плохо в ходе их встречи.

«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь – сказал политик в интервью телеканалу «112 Украина». – Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. А стоять и делать вид, что ты якобы ничего не видишь, не замечаешь, что женщине плохо - это не по-мужски».

При этом Ляшко убеждён, что окружение президента будет всячески оправдывать его, ссылаясь на дипломатический протокол, который не предусматривает предоставления помощи.

Напомним, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе выступления оркестра её начало всю трясти. Чтобы унять дрожь она поменяла положение рук несколько раз, но это ей не помогло. Позже Меркель объяснила, что причиной её плохого самочувствия стало обезвоживание организма.

В свою очередь Зеленский, отвечая на вопрос одного из журналистов, почему он ничего не сделал, когда немецкому лидеру стало плохо на красной дорожке, нелепо ответил: «Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности».