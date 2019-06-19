Вход/Регистрация Подписка

«Зеленский повёл себя не по-мужски»

Москва, 19.06.2019
  • «Зеленский повёл себя не по-мужски»

AP/TASS

На Украине и в России продолжают обсуждать бездействие президента «самостийной» Владимира Зеленского, который никак не отреагировал, когда находившейся рядом с ним канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо.

В частности, известная российская телеведущая Ольга Скабеева в своё Instagram написала, что находится в шоке от того, что президент Украины «просто стоял», не обращая никакого внимания на состояние немецкого лидера.

По ее мнению, Зеленскому надо было вызвать врачей или хотя бы отвести коллегу в тень, предложить ей воды. При этом Скабеева уверена, что после такого поступка немцы бы «носили президента Украины на руках».

«Казалось бы простейший шаг приличного человека, просто поступить по-мужски. А он не смог догадаться», – резюмировала телеведущая.

Удивительно, но примерно в том же духе высказался и депутат Верховной Рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который также считает, что Зеленский должен был помочь Меркель, которая почувствовала себя плохо в ходе их встречи.

«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь – сказал политик в интервью телеканалу «112 Украина». – Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо.  А стоять и делать вид, что ты якобы ничего не видишь, не замечаешь, что женщине плохо - это не по-мужски».

При этом Ляшко убеждён, что окружение президента будет всячески оправдывать его, ссылаясь на дипломатический протокол, который не предусматривает предоставления помощи.

Напомним, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе выступления оркестра её начало всю трясти. Чтобы унять дрожь она поменяла положение рук несколько раз, но это ей не помогло. Позже Меркель объяснила, что причиной её плохого самочувствия стало обезвоживание организма.

В свою очередь Зеленский, отвечая на вопрос одного из журналистов, почему он ничего не сделал, когда немецкому лидеру стало плохо на красной дорожке, нелепо ответил: «Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
      Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама