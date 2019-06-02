Новая команда Зеленского предприняла первые шаги

Состоялось первое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под руководством нового президента. Главой СНБО является президент Украины Владимир Зеленский, а занимается организацией работы Совета секретарь СНБО, которым недавно был назначен Александр Данилюк.

Бывший министр финансов Украины Данилюк является неформальным лидером «реформаторского крыла» команды Зеленского пользующегося полной поддержкой среди политических и деловых кругов Запада, но имеющую долгую историю конфликтов с олигархом Игорем Коломойским.

В бытность министрами «молодые реформаторы» пресекали любимые схемы спонсора предвыборной кампании Зеленского – национализацию убытков и приватизацию прибылей. Однако в состав СНБО вошел и их формальный оппонент - бывший юрист Коломойского, Андрей Богдан, а ныне руководитель администрации президента Украины. Формальным поводом для созыва СНБО стала трагедия на шахте «Лесная» в селе Селец во Львовской области, где погибли два шахтера.

По иронии судьбы в сериале «Слуга народа», в котором Зеленский играл роль президента, был сюжет с аварией на шахте «Лесная» в селе Селец во Львовской области. На подконтрольной Киеву территории работает около 30 шахт, из которых 11 расположены во Львовской и точное совпадение сюжета фильма с названием аварийной шахты поражает. В сериале, в результате аварии на шахте оказались заблокированы 57 шахтеров и к ним на помощь прибыли спасатели из Донецка – таким образом сценаристы фильма пытались показать, что трагедия способна объединить украинцев.

Но реальная жизнь оказалась прозаичнее фильма. «Мы вынуждены «выбивать» нашу зарплату. Раб был накормлен одет и имел защиту, а мы не можем ни поесть, ни одеться, ни заплатить за коммуналку. Это хуже рабства – это издевательство» - завил один из шахтеров Зеленскому. Дальше хуже – во время общения Зеленского с горняками журналистка телеканала «Прямой», аффилированного с Петром Порошенко, долго ухмылялась, показывала всем своим видом что скептически относиться к происходящему. Владимир Зеленский, которого телеканал «Прямой» во время избирательной кампании называл наркоманом и недоумком, не сдержался и спросил – «Вам плохо? Тут люди погибли, а Вам плохо?». Началась перепалка Зеленского с корреспондентом, в которую вмешалась мать погибшего шахтера. «Не надо злорадствовать – сказала она журналистке – ему было 22 года, а я хороню его сейчас».

Не известно, разделял ли Зеленский идею своих друзей, сценаристов «Слуги народа», о том что трагедия способна сплотить людей, но если надежда на это и была, то она наверняка разбилась о цинизм его политических противников. На Украине действует схема «Роттердам плюс», согласно которой стоимость угля, при помощи которого производиться электроэнергия, приравнивается к стоимости угля в порту Роттердама плюс стоимость его доставки на Украину. В реальности украинский уголь стоит в два раза дешевле. Так же и «запрещенный» уголь из неподконтрольного Донбасса доставлялся на ТЭС Украины при помощи «серых схем».

Шахтеры с западной Украины, равно как и шахтеры Донбасса, рискуют своими жизнями и получают копейки, а огромные прибыли оседают в карманах чиновников и олигархов. «Так называемые «смотрящие» существуют. Это коррупция и этим должны заниматься правоохранители. Представители правоохранительных органов, которые сегодня присутствовали на заседании СНБО, приняли во внимание данную ситуацию и вмешаются в нее», - заявил Александр Данилюк по итогам совещания СНБО. «При таких условиях какое-либо государственное регулирование просто не работает. Чтобы там кабинет министров или Нацкомиссия по энергетике не принимали» - резюмировал обсуждение проблемы секретарь СНБО.

Еще одной проблемой, вынесенной на СНБО, стал вопрос о введении свободного рынка электроэнергии на Украине. Решение о прекращении госрегулирования цен было принято прежней властью в интересах энергогенерирующих компаний и их основного владельца - олигарха Рината Ахметова. Другой олигарх, владелец ферросплавного завода и, соответственно, потребитель электроэнергии олигарх Игорь Коломойский выступает резко против свободного энергорынка. «Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона нужно откладывать, и вопрос в том, это делать на три месяца, на девять месяцев, на год. Но также была и позиция, что надо готовиться к тому, что он все же будет внедрен» - подытожил результаты дискуссии Александр Данилюк.

Несмотря на противоречивость заявления секретаря СНБО Украины, оно полностью отражает суть проблемы – любое простое решение, либо «да» либо «нет» сыграет на руку кому-то из олигархов. Необходимо принимать решения которые выведут страну из кризиса, иначе Зеленский повторит незавидную судьбу своих предшественников. По словам Данилюка следующее заседание СНБО будет посвящено вопросу войны на Востоке Украины. Однако проблема мира еще сложнее проблем угольной отрасли – прежняя власть зарабатывала на ней больше, чем на энергетике. Кроме того, вооруженный конфликт был выгоден сторонникам Порошенко для удержания власти, а вооруженное противостояние превратилось в государственную идеологию. Любые попытки Зеленского и его окружения заявить о готовности к переговорам тут же встречают яростное сопротивление со стороны существующей политической элиты Украины.