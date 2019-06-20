Adidas оставили без «трех полосок»

В 2014 году Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) предоставило право Adidas на использование логотипа бренда, как исключительного товарного знака, а описан знак был как три параллельные равноудаленные друг от друга полоски идентичной ширины, нанесенные на товар в любом направлении. Также было указано, что знак не имеет словесных элементов и определенной цветовой гаммы.

Однако бельгийская компания Shoe Branding Europe BVBA оспорила это право, заявив, что "три полоски" не представляют собой исключительного знака. Впоследствии в EUIPO согласились с доводами бельгийского предприятия и аннулировали свидетельство о товарном знаке, принадлежащем Adidas. Ранее компания Adidas пыталась обязать BVBA изменить их логотип обуви, который представлял собой две параллельные косые полосы, утверждая, что он похож на три адидасовские полоски. В 2009 году бельгийская компания защитила в суде право на свой логотип, и с тех пор стороны продолжают судиться.

19 июня суд ЕС в Люксембурге отказал в признании трех полос торговым знаком немецкой всемирно известной компании. В решении указано, что такое изображение логотипа не позволяет точно отличить логотип Adidas от других подобных изображений. Компания не сумела доказать прямой ассоциации трех полосок с их брендом. В описании знака не указана цветовая гамма и палитра цветов. Суд посчитал, что три полоски не являются достаточно уникальными, чтобы быть товарным знаком компании.