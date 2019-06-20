Беспорядки в Грузии: оппозиционеры штурмуют здание парламента

В Тбилиси представители оппозиционный партий вместе с митингующими, которые собрались у здания парламента, пытаются взять его штурмом. По данным местных СМИ, протестующие требуют отставки Кабмина. Сообщается, что между участниками акции и полицейскими вспыхивают потасовки.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария уже назвал ситуацию перед зданием парламента в Тбилиси «трагедией» и «штурмом государственных институтов». Кроме того, он завил, что готов покинуть свой пост, если это потребуется.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что митингующие у парламента в центре Тбилиси нападают на полицейских, которые пока не применяют резиновые дубинки и другие спецсредства. Между тем в здание парламента прибыл премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Напомним, акции протестов начались в Тбилиси после того, как делегаты из России под руководством главы МАП Сергеем Гавриловым приняли участие в заседании Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В ходе утренней сессии, которая проходила в зале пленарных заседаний парламента, представитель РФ открыл собрание, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов, которые в знак протеста покинули зал, заседание было прервано.

После этого здание парламента Грузии захватили радикалы. По словам Гаврилова, они облили его водой и пытались отобрать документы. Также они потребовали, чтобы представители России немедленно покинули страну. Позже группа хулиганов закидала яйцами отель, в котором находился Гаврилов.

Согласно последней информации, в настоящее время российская делегация уже вылетела в Москву.