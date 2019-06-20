Число беженцев стало рекордным после Второй мировой войны

Перемещенным лицом или беженцем называют человека, вынужденного в силу внешних обстоятельств, таких как война или стихийное бедствие, покинуть место постоянного проживания. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) подсчитали количество таких лиц по состоянию на конец прошлого года и пришли к печальному выводу: после окончания Второй мировой войны перемещенных лиц еще никогда не было так много, как сейчас. Их зафиксировано рекордное количество и за все время существования UNHCR, созданного в 1950 году.

Жить не в своих домах по состоянию на 31 декабря 2018 года вынуждены были 70,8 млн человек или примерно 1% населения планеты. 25,9 млн из них имеют официальный статус беженца, т.е. были вынуждены уехать в другую страну, и 41,3 млн являются внутренне перемещёнными лицами.

Особенно тревожат UNHCR темпы роста числа перемещенных лиц —несмотря на отсутствие крупных войн за последние два десятилетие оно увеличилось вдвое. За год численность беженцев выросла на 2,3 млн человек.

Наибольший прирост беженцев дала Эфиопия. 1,56 млн эфиопов были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году из-за межплеменных столкновений на юге и западе страны. Большинство осталось в Эфиопии.

Много перемещенных лиц в 2018 году были зафиксированы в Сирии и Нигерии, а также в Венесуэле, где по прогнозам UNHCR количество беженцев к концу этого года может достигнуть 5 миллионов; Южном Судане и Конго. За восемь лет Сирию покинули 6,7 млн человек. На втором и третьем местах Афганистан с 2,7 млн и Южный Судан с 2,3 млн беженцев.

При этом UNHCR предупреждает, что озвученные его сотрудниками цифры явно заниженные. Например, только незначительная часть из 4 миллионов венесуэльцев, вынужденных покинуть свои дома и охваченную кризисом страну, обратились за статусом беженца и таким образом официально считаются перемещенными лицами.

Как уже упоминалось выше, численность перемещенных лиц быстро растет несмотря на отсутствие крупных войн. Одной из основных причин, затрудняющих поиски дипломатических и гуманитарных способов решения проблем, является соперничество между постоянными членами Совета безопасности ООН, считают в UNHCR. Это, по мнению Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, особенно четко видно на примере таких стран, как Сирия и Венесуэла. Усилиям по поиску дипломатических и гуманитарных решений в этих странах сильно мешает соперничество между США и Россией.

Тревогу вызывает не только рост числа насильственно перемещенных лиц, но и снижение количества беженцев, возвращающихся в свои дома. В прошлом году их количество снизилось вдвое по сравнению с 2017 годом — с 5 до 2,5 млн человек. В то же время, в Сирии и Южном Судане многие по разным причинам вынуждены возвращаться до того, как в местах их постоянного проживания установился прочный мир.

Главная причина такого положения дел заключается в том, что люди не могут находиться достаточно долго в местах временного проживания, потому что очень много беженцев временно проживает в совсем небогатых странах. На такие страны приходится треть перемещенных лиц. В прошлом году наибольшее количество сирийских беженцев – 3,7 млн человек, например, приняла Турция, а беженцев из Афганистана – Пакистан. В списке стран, где проживает очень много беженцев – Уганда, Судан и Германия (1,1 млн человек).

При этом, есть много желающих жить в южно-европейских странах, а также в ФРГ, Франции и Канаде. Но на первом месте по числу заявлений на проживание находятся Соединенные Штаты.

В США едут, пытаясь бежать от насилия, жители стран Центральной Америки, а от экономического и политического кризисов – венесуэльцы. Благодаря венесуэльцам в верхней части списка стран, лидирующих по числу поданных заявлений на проживание, латиноамериканские государства. Филиппо Гранди также похвалил Ангелу Меркель за ее смелость в миграционной политике и отметил, что она заплатила «большую цену» за свою политику открытых дверей.