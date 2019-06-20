Эксперты назвали лучшие города России для пешеходных прогулок

Эксперты аналитического агентства ТурСтат составили рейтинг лучших городов России для летних пешеходных прогулок. Для этого они провели опрос среди более тысячи пользователей, которых попросили назвать города страны с самыми красивыми и комфортными пешеходными зонами, передаёт РИА Новости.

В итоге, возглавила рейтинг Москва, за которую отдали свои голоса 32% участников опроса. На втором месте - Санкт-Петербург. 23% респондентов считают, что именно в городе на Неве приятнее всего совершать прогулки пешком. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург, гулять по которому хотели бы 15% опрошенных. В ТОП-5 также вошли Нижний Новгород (10%), и Казань (7%).

Ранее сообщалось, что эксперты ТурСтат составили рейтинг самых популярных городов в государствах СНГ, где предпочитают отдыхать граждане РФ. Тройку лидеров составили Минск, Астана и Баку. Кроме того, в ТОП-10 вошли Ереван, Ташкент, Алма-Ата, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад.