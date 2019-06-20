ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза принял решение о продлении антироссийских санкций, которые были введены из-за присоединения Крыма к РФ.

Как говорится в сообщении объединения, Совет ЕС продлил санкции до 23 июня 2020 года.

При этом подчёркивается, что в Совете не было никакого обсуждения данной темы, а решение о продлении ограничительных мер утвердили так называемой письменной процедурой – без открытого голосования, передаёт ТАСС.

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Антироссийские санкции впервые были введены ЕС в 2014 году из-за событий на Украине. Ограничительные меры в отношении Крыма включают запрет на импорт в страны Евросоюза любых товаров с полуострова. Кроме того, запрещены европейские инвестиции на территории Крыма, в том числе в туристическую отрасль.

Европейским морским судам запрещён вход в порты Крыма, а воздушным судам – посадки в аэропортах полуострова. Также полностью ограничен на полуостров экспорт товаров и технологий в области транспорта, энергетики, нефтедобычи, добычи природных ресурсов, а также оказание любых техуслуг компаниям, работающим в перечисленных секторах.