Facebook выпустит деньги для владельцев мобильных телефонов

Марк Цукерберг, глава социальной сети Facebook, объявил о намерении создать собственную криптовалюту Libra к 2020 году. Новая криптовалюта будет органично встроена в экосистему социальной сети и позволит пользователям приобретать товары и услуги онлайн без использования традиционных платежных сервисов. В качестве потенциальных пользователей Цукерберг называет тех людей по всему миру, у которых нет банковского счета, но есть мобильный телефон. Новой криптовалютой можно будет расплатится не только в Facebook, но и в WhatsApp и Messenger. Сама Libra будет построена на технологии блокчейн.

Похоже, что речь идет о частном (закрытом) блокчейне (в отличие от открытых, где создавать криптовалюту может любой участник). «Мы надеемся, что ко времени запуска сети в следующем году у нас будет более 100 соучредителей Ассоциации Libra. Все это построено на технологии блокчейн. Она децентрализована ... Она доступна для всех, у кого есть подключение к интернету, и имеет низкие сборы и расходы. И обеспечивается криптографией, которая помогает сохранить ваши деньги в безопасности», — говорится в сообщении Цукерберга.

При этом основатель Facebook не объясняет, как будут решены основные проблемы криптовалют на блокчейне – низкая скорость обработки транзакций, взаимодействие с регуляторами, фиатными деньгами и другими платежными сервисами. А с учетом других проблем соцсети решение этих задач не будет простым.

«Facebook в последнее время находится под усиленной регуляцией в США и Европе, что сказывается на усилении контроля корпоративного управления и желании властей разделить бизнес технологического гиганта», — напоминает Михаил Попов, глава Talk bank. По его словам, выбранная для Libra технология и ее объем транзакций в секунду могут быть не удобны для реальных операций — на практике новые каналы взаимодействия могут часто сбоить, пока все участники буду вводить мощности и согласовывать архитектуру.

«Так же неясно, насколько в бизнесе будут участвовать технологически и финансово международные платежные системы, у которых явный конфликт интересов с новой криптовалютной платежной системой», — добавляет Михаил Попов.

Особой пикантности заявлению Цукерберга придает тот факт, что всего лишь год назад социальная сеть вместе с Google запрещала рекламу криптовалют на своих площадках. Хотя вряд ли это помешает (в случае успешного запуска) популярности Libra – аудитория Facebook достигает двух миллиардов пользователей по всему миру, WhatsApp — более полутора миллиардов человек, а Instagram еще около 500 миллионов пользователей. Это, а также значительные финансовые потоки между участниками его платформы (реклама, сервисы, игры), может стать главным фактором успеха новой криптовалюты.

К тому же в отличие от Telegram Facebook в большей степени намерен работать с малым бизнесом и отдельными пользователями. «Чтобы криптовалюта стала повседневной денежной единицей, а не оставалась техническим средством международных взаиморасчетов, ее должны принимать и использовать представители малого бизнеса, а они захотят без особых затрат использовать такую криптовыручку для покрытия своих расходов — зарплат сотрудникам и оплаты налогов. А это невозможно без использования локальных финтех-сервисов, которые уже оказывают данные услуги в фиатной валюте», — обращает внимание Михаил Попов.