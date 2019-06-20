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Гисметео, прогноз погоды на выходные в Москве: температурные качели и магнитные бури

Москва, 20.06.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на выходные в Москве: температурные качели и магнитные бури

Иван Новиков-Двинский/ТАСС

Аномальная жара снова накрыла Москву и Подмосковье. В Гисметео ранее обещали возвращение повышенного температурного фона в столицу. И они не ошиблись в своих прогнозах. Уже накануне столбики термометров показывали плюс 30-31. В пятницу в регионе под влиянием теплого средиземноморского климатического фронта воздух прогрется еще сильнее – до 32. Однако дискомфорт жителям Москвы и гостям столицы в ближайшие дни доставит не только субтропический зной, но и неспокойная геомагнитная обстановка.

Магнитные бури в Москве, как бороться с их воздействием

В пятницу солнечная активность будет находится на средних показателях, как следствие – магнитосфера останется в стабильном состоянии, а небольшие возмущения геомагнитных полей разной интенсивности останутся незаметными.

В течение предстоящих выходных дней возмущения фона усилятся. В Гисметео пояснили, что вспышки на солнце, которые ожидаются 22 июня, приведут к геомагнитной буре силой в 4 балла. В воскресенье, 23 июня геомагнитная обстановка будет также неспокойной – ожидается буря в 5 баллов. Как предупреждают специалисты, из-за этого в предстоящий уикенд у метеозависимых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые будут выражаться головной болью и головокружением. Кроме того, возможны резкие перепады артериального давления, учащённое сердцебиение, затруднённое дыхание, появление бессонницы.

В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. Магнитные бури особо опасны для граждан пожилого возраста, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им рекомендуется строго соблюдать рекомендации своих врачей, а учитывая сильную жару, стараться не попадать под прямые лучи солнца и больше пить воды.

Москва, Гисметео, прогноз погоды на выходные

Прогноз погоды на предстоящие выходные в Москве, который подготовили синоптики Гисметео, обещает местным жителям и туристам уже немного подзабытые температурные качели. В частности, в субботу, как в самой Москве, так и в Подмосковье будет очень жарко. Уже в ночь с 21 на 22 июня ожидается плюс 20-23. Рано утром, с первыми солнечными лучами воздух начнёт прогреваться и к 10:00 мск по прогнозу Гисметео, будет плюс 27-29, что значительно выше климатической нормы.

К полудню субботы станет невыносимо жарко, ожидается плюс 31-33, по области плюс 30-32. До вечера жара в регионе сохранится. Например, в 18:00 мск синоптики обещают до 29 градусов выше нуля. И лишь с заходом солнца столбики термометров начнут постепенно опускаться и к полуночи остановятся на отметке плюс 19-20.

А вот в воскресенье, 23 июня температурный маятник качнётся в другую сторону. Уже в ночь под влиянием очередного циклона небо затянут облака, благодаря чему утро будет уже не таким жарким. В период с 08:00 мск до 10:00 мск прогнозируется не больше 20-22 градусов выше нуля. Днём температура воздуха составит вполне комфортные плюс 24-26, при этом облачность сохранится, возможны кратковременные осадки и небольшое усиление ветра. Вечером похолодает до плюс 21-23 В ночное время суток станет ещё свежее – всего 15-17.

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